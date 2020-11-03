2020/11/03 | 17:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الكاظمي تجري اتصالات لصرف الرواتب "سريعاً" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/03 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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