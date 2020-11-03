ست وجهات محتمله لـ

2020/11/03 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} بوصول مستقبله مع بايرن ميونيخ إلى مفترق طرق بسبب "خلافات" بخصوص تمديد العقد، يُرجح بقوة رحيل ديفيد ألابا عن الفريق البافاري قريبا.ست وجهات محتملة لنجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا.

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