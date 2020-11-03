ملا طلال: الحكومة ملتزمة بدفع الرواتب المتاخرة والكاظمي اوعز بسرعة صرفها للمتقاعدين

2020/11/03 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال:

الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة

الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل لإقرار قانون الاقتراض سريعاً

الكاظمي أوعز لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية

الكاظمي أوعز لوزارة المالية بحلول سريعة لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية

ما حصل من إطلاق عيارات نارية في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي

إحالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق

ملا طلال ينفي توقيع الحكومة اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار

توقيع بروتكولات تفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية

ملا طلال: الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد

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