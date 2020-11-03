ملا طلال: الكاظمي أوعز للمالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية

2020/11/03 | 17:54 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة

ملا طلال: الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً

ملا طلال: الكاظمي أوعز لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية

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