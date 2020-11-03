العراق يدين احداث فيينا ويؤكد رفضه للارهاب بكلِّ أشكاله

2020/11/03 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الاحداث التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا، فيما اكدت ان العراق يرفض الإرهاب بكلِّ أشكاله ويدعم الجهود للقضاء عليه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة فيينا-النمسا، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين”.

واضافت “نُقدِّم تعازينا لحكومة النمسا وشعبها”، مشيرة الى ان “موقف العراق رافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف”.

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