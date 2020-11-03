2020/11/03 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، عن تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق.وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أن وزير عقد اجتماعا موسعا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل العراقية: تفعيل الترانزيت البري والجوي لزيادة الإيرادات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل العراقية: تفعيل الترانزيت البري والجوي لزيادة الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).