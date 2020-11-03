انخفاض طفيف بإصابات

2020/11/03 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3595 إصابة جديدة بالفيروس، لتنخفض عن إصابات أمس الاثنين البالغة 3920 حالة، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات 482296 حالة.وسجلت "الصحة" 51 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم …

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