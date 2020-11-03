هيئة السيطرة على المصادر المشعة: 5 دول قد تنشئ مشروع المفاعل النووي

2020/11/03 | 18:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قالت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الثلاثاء، إن العراق سيحقق مكاسب ...

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