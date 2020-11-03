ملا طلال: الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة

2020/11/03 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل اعلام: بايدن يتقدم على ترامب بفارق طفيف في فلوريدا عشية الانتخابات

بدا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن متقدما بفارق طفيف على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

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