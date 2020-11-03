بالصور… وصول اكثر من 75 قطعة معدات كهربائية ثقيلة للعراق

2020/11/03 | 18:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل ” ان ملاكات التفريغ والشحن في ميناء أم قصر الشمالي نجحت في وقت قياسي بتفريغ معدات كهربائية بواقع 78 قطعة ” .

وذكر المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان، ان نحو 78 قطعة من المعدات الكهربائية الثقيلة بضمنها 28 محولة كهربائية متنقلة لصالح وزارة الكهرباء .يتم تفريغها من قبل ملاكات التفريغ والشحن في ميناء أم قصر الشمالي .

واعتبر إن الجهد الوطني في الموانئ يساهم بتعظيم الايرادات وحريص على سلامة المعدات القادمة الى الموانئ.

من جانبه بين مدير ميناء ام قصر الشمالي المهندس البحري فرزدق عبد الرزاق ان المعدات كانت ضمن حمولة متنوعة على ظهر الباخرة ( bahri hofuf ) قادمة من دبي على رصيف رقم 12 في ميناء ام قصر الشمالي و التي تم تفريغها بأمن وسلام وبوقت قياسي.

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