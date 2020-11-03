حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل

2020/11/03 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أبلغ شهود عيان، بأن حادث تصادم مروّع وقع داخل نفق في أربيل يوم الثلاثاء ما أوقع إصابات.

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