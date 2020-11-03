مجلس الوزراء يقرر إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين

2020/11/03 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين، فيما اقر التوصيات بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في بغداد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "مجلس الوزراء قرر إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أقرّ التوصيات بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية ببغداد".





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