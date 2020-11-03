2020/11/03 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان یعرض الفیلم الإیراني "الشمس"(خورشید) للمخرج مجید مجیدي، استمراراً لمشارکته الدولیة الناجحة، في مهرجان روما السینمائي الدولي الذي یعد من أشهر المهرجانات في إیطالیا.

ومهرجان روما السینمائي الدولي الذي انطلقت أعماله فی 15 أکتوبر وتستمر حتی 25 أکتوبر، سیستضیف فیلم "الشمس" في قسم الأطفال.

وتمت دعوة الفیلم للعدید من المهرجانات السینمائیة الأخری، بما في ذلک بوسان، ولیدز وساو باولو، بعد عرضه في مهرجان البندقیة السینمائي وحصوله علی جائزة أفضل ممثل ناشئ.

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