اللجنة العليا توقف رواتب اكثر من 16 ألف شخص في إقليم كوردستان

2020/11/03 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت اللجنة العليا للبايومتري في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء ، إيقاف رواتب أكثر من 16 الف شخص بسبب تقاضيهم إياها بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان للجنة تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، ان "اللجنة العليا لتنفيذ المرحلة الثانية للبايومتري عقدت اجتماعها الثاني باشراف نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وبحضور وزير المالية والاقتصاد".

واضاف، ان "دائرة التنسيق والمتابعة ودائرة تكنولوجيا المعلومات قدما خلال الاجتماع وبالاستناد الى الاحصاءات وقواعد البيانات البايومترية، تقريرا بشأن تعدد الرواتب، لافتا الى انه وفقا للتقرير فان 106 الاف و839 شخصا يتقاضون اكثر من راتب واحد، تم تنظيم معظمها وفقا للقانون".

واوضح البيان، انه "بعد متابعة ملف متسلمي تلك الرواتب ظهر ان 16 الفا و505 اشخاص يتسلمون اكثر من راتب واحد بشكل غير قانوني، مبينا ان اللجنة العليا وفي اطار قانون الاصلاح اوصت وزارة المالية والاقتصاد بإيقاف رواتبهم المقبلة مع الاحتفاظ بحق اولئك الاشخاص في الطعن بهذت القرار".

وتابع، ان "اللجنة خصصت مدة شهر لاعادة مراجعة ملفاتهم".

جدير بالذكر انه بحسب قانون الاصلاحات في اقليم كوردستان يحق لذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين يستلمون رواتب السجناء لاقل من 10 سنين الجمع بين راتبين حكوميين.

ا.ح

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