منفذ هجوم فيينا نجح في

2020/11/03 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية النمساوي إن منفذ الاعتداء الدامي في فيينا مساء الإثنين نجح في "خداع" برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

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