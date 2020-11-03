متحدث الكاظمي يعلن احالة ملف بدء العام الدراسي إلى لجنة الصحة والسلامة لتحديد آليات الدوام

2020/11/03 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، احالة ملف بدء العام الدراسي إلى لجنة الصحة والسلامة لتحديد آليات الدوام.

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