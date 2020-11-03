وهم المصير الحتمي - عبدالرزاق دحنون

2020/11/03 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون هل يمكن أن أكون -ولا يُشكِّل ذلك تناقضاً- شيوعياً، ونباتياً، وصائماً، وباحثاً، ومؤخراً، وعالماً في الآثار، ومُحباً للروايات، ومن مريدي فيلسوف معرة النعمان، ومناضلاً من أجل أسرتي وجياع الأرض، وأحترم أهل الديانات الأخرى، ومؤيداً لقول فولتير "قد أختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد لأدافع حتى الموت عن حقك في التعبير عن رأيك" وطبيعياً في علاقتي مع الجنس الآخر، ومؤمناً ومدافعاً ومناصراً لحق المرأة في ......





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