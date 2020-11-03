9 مواجهات.. نتائج قرعة دوري كرة الصالات

2020/11/03 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اجرت الهيئة التطبيعية، الثلاثاء، قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات المقرر اقامته في الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي بمشاركة 18 فريقا.



وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، انه "أجريتْ اليوم قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات المقرر اقامته في الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي بمشاركة 18 فريقا، وحضرَ القرعة رئيس الهيئة، اياد بنيان، وعضو التطبيعية، اسعد لازم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، بالإضافة الى اعضائها".

وقالَ بنيان بحسب البيان ان "الهيئة التطبيعية تكفلت بأجور المشرفين والحكام على عكس السنوات الماضية التي كانت الأندية هي من تدفع الأموال"، مؤكداً أن "كرة الصالات لها أهمية كبيرة في عملنا لا تقل عن أهمية دوري الساحات المكشوفة".

وقدم بنيان "امنياته للجميع بالتوفيق والعمل بروح الفريق الواحد، بغية إنجاح المنافسة".

وتابع البيان ان "رئيس اللجنة، صبحي رحيم، رحب برئيس التطبيعية، اياد بنيان، واسعد لازم، اللذين حضرا المؤتمر، وبالأندية المشاركة"، داعيا الجميع الى "ضرورة التكاتف والتعاون مع لجنة كرة الصالات بهدف إنجاح البطولة والوصول بها الى بر الأمان، وإظهارها بالمظهر الذي يليق وحجم التطور والتقدم الذي تشهده هذه اللعبة".

وجاءتْ نتائج قرعة المسابقة التي ستقام بنظام (الدوري العام) حسب الآتي بالنسبة للجولة الأولى:

1- الجوية × الجنوب.

2- غاز الجنوب × شهريان.

3- مصافي الوسط × بلدية الناصرية.

4- الميناء × الشرطة.

5- غاز الشمال × اوروك.

6- الشرقية × أمانة بغداد.

7- الجيش × مصافي الجنوب.

8- نفط الوسط × الجنسية.

9- الحشد × نفط البصرة.

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