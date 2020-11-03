2020/11/03 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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في خطوة غريبة ترجع بالتعامل المصرفي في العراق سنوات الى الوراء اصدر مدير المصرف العراقيللتجارة TBI الجديد توجيها بعدم استخدام البريد الالكتروني لغرض معاملات التحويل المصرفي واعتماد البريد السريع (DHL).



وابدى متعاملون مع المصرف امتعاضهم من هذه الخطوة التي وصفوها بغير الضرورية ولا يعرف ما الجدوى منها ولاسيما انها تعرقل عملية التحويل لايام عدة.



من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصرف العراقي للتجارة يتخذ خطوة تعيد التعامل سنوات الى الوراء وكالة الصحافة المستقلة.

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