2020/11/03 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- توفي مساء اليوم الثلاثاء، النائب السابق والمرشح الحالي للانتخابات النيابية يحيى السعود، إثر تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي.



وقال مصدر أمني، إنه أسعف الى طوارئ مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري من قبل كوادر الدفاع المدني النائب السابق يحيى محمد محمود السعود وأولاده المدعو عز الدين والمدعو محمد وشقيقه المدعو عمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة النائب السابق “يحيى السعود” إثر حادث سير مروع وكالة الصحافة المستقلة.

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