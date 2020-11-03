صحة كردستان: كورونا انتشر على نطاق أوسع.. هذا سبب أغلب الوفيات

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا انتشر على نطاق أوسع داخل المجتمع، فيما أشار إلى أن العديد من حالات الوفاة حدثت بعد مراجعة المصابين للمستشفيات بعد فوات الأوان.

وقال سامان برزنجي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "لدينا خطط مسبقة تم تخصيصها لكل مرحلة، وتتمثل الخطة الحالية التي وضعتها وزارة الصحة بتوفير المواد الطبية الشاملة لتشخيص ومعالجة المصابين بالفيروس، ولدينا خطط ايضا في توفير المواد الطبية الضرورية لموسمي الخريف والشتاء المقبلين".

وأضاف برزنجي، أن "حكومة الإقليم تقوم بتوفير ميزانية شهرية للتصدي لهذا الوباء، ولكن لاجدوى من خطط مكافحة كورونا بدون إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية "، مشددا على "عدم مغادرة المواطنين لمنازلهم إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن الاماكن المزدحمة ولبس الكمامات".

وتابع وزير صحة كردستان: "للأسف أكثر المواطنين الذين فقدوا حياتهم هم الذين يراجعون المستشفيات بعد فوات الأوان، فاغلبهم يصلون الى المستشفى والفيروس قد تغلغل في اجسادهم، لذلك على المصابين بالفيروس والذين يعانون من اعراض هذا الوباء مراجعة الاطباء المختصين او المستشفيات قبل وصول الفيروس الى الاجهزة التنفسية، وخصوصا الرئتين".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 حالة وفاة، وأكثر من 1200 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الجائحة في إقلم كردستان ولغاية الآن 79451، تماثل من بينهم 50294 مصابا للشفاء التام، زما يزال 26625 قيد العلاج، وتوفي 2532 مصابا.

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