المفوضية تبحث مع الأمم المتحدة سبل إنجاز سجل انتخابي رصين

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةبحثت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، مع الامم المتحدة السبيل للوصول الى سجل انتخابي رصين.وجاء في بيان نشرته المفوضية، "في سبيل تعزيز الديمقراطية وصون نزاهة الانتخابات، فإنّ المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات تلتزم بتطبيق النصوص القانونية ذات العلاقة بعملها من حيث: إعداد الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تنظّم العملية الانتخابية، وإعداد جدول المهام العملياتية والتوقيتات الزمنية الكافية لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها الذي حدّدته الحكومة".وتابع "ومن أجل تهيئة المناخ المناسب لوضع آلية تتضمّن إعداد خطط وسياسات بنّاءة في العمل الانتخابي، التقى رئيس مجلس المفوّضين السيّد (جليل عدنان خلف) رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) في اجتماع الاثنين الماضي الموافق 2/11/2020، لإطلاعه على استعدادات المفوّضية للحدث الانتخابي المقبل، وتذليل التحدّيات التي تواجه المفوّضية، لا سيّما عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، فضلًا عن مناقشة الجدول العملياتي والسقف الزمني لإنجازه، وكذلك مناقشة قضيّة التخصيصات المالية والتمويل الانتخابي وتوفير مستلزمات العملية الانتخابية بمراحلها كافّة، والتطرّق أيضًا إلى بحث آليّات التعاون مع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكومية في تسهيل عمل المفوّضية، بوصفهم منظومة عمل متكاملة تساند المفوّضية في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية في الموعد المحدّد آنفًا".واشار "وتسهيلًا لعمل المفوّضية في عملية التسجيل البايومتري بقصد تيسيرها على الناخبين في ظلّ جائحة كورونا، ناقش مجلس المفوّضين مع فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية مقترحات لتنسيق العمل عن طريق إبرام الاتّفاقيات مع الوزارات والدوائر الحكومية التي تعتمد البيانات الحيوية، لإضافتها إلى بيانات سجل الناخبين مع الحفاظ على تقاطع الأسماء والبصمات؛ للوصول إلى إنجاز سجل انتخابي رصين يحوي بيانات الناخبين كافّة". كما تضمّنت "المقترحات تنسيق العمل مع وزارة الاتّصالات/ الشركة العامّة للبريد فيما يخصّ التعاون مع المفوّضية في توزيع بطاقة الناخب البايومترية، إذ بإمكانهم الوصول إلى منازل الناخبين مع متابعة خطّ سير حركة موظّف البريد لتسليم البطاقات البايومترية على وفق آليّة تضمن وصول البطاقة إلى صاحبها بشكل آمن". وأمّا ما يتعلّق بالتسجيل وتوزيع البطاقة البايومترية وتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، فإنّ "مجلس المفوّضين يضطلع بمتابعة عمل المكاتب الانتخابية كافّة عن طريق الزيارات الميدانية الدورية؛ للاطّلاع على الواقع الفعلي للعمل، وآخر الإحصاءات الخاصّة بعمليتي التسجيل والتوزيع، ومن أجل إضفاء الشفافية في عمل المفوّضية، فإنّها تسمح للمهتمّين بالشأن الانتخابي مواكبة آخر التحديثات الأسبوعية لعمليتي التسجيل والتوزيع من خلال الاطّلاع على الجدول الأسبوعي الخاصّ بنسب الإنجاز في هاتين العمليّـتين من خلال (الموقف العملياتي الاسبوعي)".وفي إطار دعم مشاركة المرأة – ناخبة كانت أم مرشّحة - في الانتخابات، وتمكينها، "تسعى المفوضية إلى إدامة جسور التعاون مع المنظّمات الداعمة لها، وفي هذا السياق شارك رئيس مجلس المفوّضين عبر الدائرة الإلكترونية مع المعهد العراقي ولجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في مناقشة دراسة بحثية بشأن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والاحتياجات والتحدّيات التي تواجهها"، وفقا للبيان.

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