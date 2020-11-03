حكومة كردستان تعلن قطع رواتب 16 ألف شخص من المزدوجين

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت اللجنة العليا للبايومتري في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، إيقاف رواتب أكثر من 16 الف شخص بسبب تقاضيهم إياها بشكل غير قانوني. وذكر سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة العليا لتنفيذ المرحلة الثانية للبايومتري عقدت اجتماعها الثاني باشراف نائب …

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