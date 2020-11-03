الداخلية تعلن القبض على 19 متهماً بالقتل والخطف والسرقة في بغداد

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، عن القاء القبض على 19 متهماً بالقتل والخطف والسرقة في بغداد. وذكرت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية والمتابعة المباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة اجرام بغداد تمكنت مفارز مديرية …

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