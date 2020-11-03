انتحار شاب بسبب رسوبه في الصف الثالث متوسط بمدينة الموصل

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن انتحار طالب في الصف الثالث متوسط في مدينة الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الطالب(م.



ع) اقدم على الانتحار بعد اعلان نتيجته التي انتهت بالرسوب في مرحلة المتوسطة بحسب ادعاء ذويه ".واضاف المصدر ان"جثته سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل "/انتهى

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