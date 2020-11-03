اعادة فتح (6)طرق مغلقة في سهل نينوى

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/افتتحت مديرية بلديات نينوى (ستة ) طرق مغلقة في سهل نينوى وقال مدير بلديات نينوى رعد الحديدي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "الملاكات الهندسية والفنية في مديرتي الطرق والجسور والبلديات في الموصل تمكنت من اعادة افتتاح ستة طرق كانت مغلقة في سهل نينوى خلال زمن قياسي".



واضاف ان "هذه الطرق هي الطريق الرابط بين قضاء تلكيف وبلدة باقوفة، وطريق بلدة القوش الذي يربط بلدة باطنايا ، فضلا عن طريق ناحية بعشيقة الرابط مع بلدة الدوبردان ، وطريق فلفيل الرابط مع المنطقة الحرة "، مشيرا الى انه "تم افتتاح هذه الطرق بعد عودة اكثر من (عشرة ) الاف عائلة نازحة الى موطنهم الاصلي في سهل نينوى واعادة التجارة بين هذه النواحي والبلدات التابعة لمحافظة نينوى"/انتهى

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