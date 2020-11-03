ملا طلال :وزارة المالية تؤكد تأمين الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي في موازنة 2021

2020/11/03 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن المتحدث بأسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال:" ان وزارة المالية أكدت تأمين الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي في موازنة 2021"./انتهى7

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