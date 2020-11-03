السوبر الإسباني في السعودية

2020/11/03 | 18:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

سيُقام السوبر الإسباني مرة أخرى هذا الموسم في المملكة العربية السعودية حيث أن العقد الموقع بين الإتحاد الإسباني لكرة القدم والسعودية ساري لمدة 3 أعوام مقابل 120 مليون يورو.

وسيشارك في بطولة السوبر هذا العام ريال مدريد و برشلونة وريال سوسيداد بالإضافة إلى أتليتيك بيلباو، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة 13-16 يناير المقبل.

البطولة المقبلة ستقام مشاركة كل من برشلونة – ريال مدريد – بلباو – سوسيدادنصف النهائي الأول سوف يلعب يوم الإربعاء, 13 يُناير 2020نصف النهائي الثاني سوف يلعب بيوم الخميس 14 ينايرالنهائي سوف يكون يوم الأحد يناير

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