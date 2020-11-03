الانتخابات الامريكية.. وتأثيرات سياستها الخارجية على العراق والشرق الاوسط

2020/11/03 | 18:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص نتائج السباق الانتخابي الامريكي بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونده الديمقراطي جو بايدن، وبفوز أحد المرشحين الاثنين فأن السياسات الامريكية المختلفة، الناعمة منها والخشنة، تجاه منطقة الشرق الاوسط والعراق، والبيت الكوردي، لن يتغير بالشكل الكبير بحسب ما وصفه مراقبون في الشأن السياسي.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعدد من الولايات المتحدة، وعلى رأسها ولاية فرجينيا.

اذ يصوت الناخبون الأمريكيون لاختيار رئيسهم في انتخابات تجرى كل أربع سنوات، ومع إجراء الانتخابات تتجه الأنظار إلى المجمع الانتخابي، الهيئة التي تختار الرئيس، فالمعروف أن النظام الانتخابي الأمريكى شديد التعقيد حتى أن اختيار الرئيس لا يتم بالانتخاب المباشر ولكن بأصوات المجمع الانتخابي.

وحول السياسات الخارجية الامريكية، يرى المحللون والمراقبون بالشأن السياسي، ان السياسية الامريكية سياسة واضحة لا تتغير كثيرا بتغيير الرؤساء، اذ يؤكد ترامب، على وعده بتخفيض عديد القوات الأمريكية وراء البحار، مع استمرار الاستثمار في القطاع العسكري، مضيفا، انه يواصل تحدي التحالفات الدولية، وإبقاء التعريفات الجمركية التجارية على البضائع الصينية.

بينما منافسه بايدن، وعد بإصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة.



ويقول إنه سيعمل على التخلص من التعريفات المفروضة من جانب واحد على الصين، ولكنه سيجعل الصينيين مُحاسبين أمام تحالف دولي "لا تستطيع الصين أن تتجاهله".

المحلل السياسي علي البيدر وخلال حديث خاص لـ PUKmedia، ان نتائج الانتخابات الامريكية لن تؤثر كثيرا على السياسة العامة للولايات المتحدة الامريكية تجاه العالم وخصوصا الشرق الاوسط وتحديدا العراق ، مبينا ان هنالك بعض الحيثيات، وان طريقة تنفيذ هذه السياسة هي من ستتغير واساليبها والسبل التي تؤدي الى مخرجاتها.

واضاف البيدر: ان العمل داخل الولايات المتحدة هو عمل منظماتي لا يمكن ان تنفرد به جهة معينة او حزب او حتى رئيس وبذلك الجميع يعمل على تنفيذ خطة معينة تختلف في الاسلوب والاليات ولكن الرؤيا واحدة ومخرجاتها واحدة، مشيرا الى انه في حال فاز ترامب فان الجمهوريين يعتمدون على سياسية القوى الخشنة والتتنفيذ المباشر لكل ما يسعون اليه على العكس من الديمقراطيين الذين يتسخدمون القوى الناعمة ويعملون على تنفيذها وفق ستراتيجيات بعيدة المدى.

واعرب المحلل السياسي علي البيدر، عن وجهة نظره كمراقب للشأن العراقي، بان الوضع في البلاد يحتاج الى تدخل جراحي مباشر، منوها انه لذلك نجد ان الشارع السياسي وحتى الشعب العراقي يحبذ فوز ترامب لانه سيستخدم وسائل مباشرة لتغيير الواقع العراقي بالمجمل.

واشار الى، ان اصلاح الشأن العراقي لن يتوقف على موقف الولايات المتحدة او قرارها من هذا الامر بل يتطلب رؤية وطنية عراقية موحدة، مضيفا، ان هذا ما تفتقر اليه المنظومة السياسية العراقية في هذه المرحلة.

ولفت البيدر، الى ان الاطراف الديمقراطية تعمل على ستراتيجيات طويلة المدى وبشكل متسلسل وتميل الى استخدام البيروقراطية المكثفة على عكس الجمهوريون الذين يعالجون القضايا بالمباشر، مستطردا ، اننا لاحظنا هذا في استخدام سياسة الحصار على العراق من قبل الرئيس الامريكي بيل كلينتون ابان ادراته الرئاسة الامريكية،خلاف الرئيس بوش الابن الذي عمد على تغيير نظام الحكم في العراق بالقوة العسكرية.

وتابع، في حال فوز ترامب بولاية جديدة، وحول ضرب الفصائل المسلحة في العراق وخروج القوات الامريكية المتواجدة في البلاد، اعتقد ان امريكا في هذا الوضع والامكانية التي تتحلى بها الفصائل المسلحة من الصعب مواجهتها لان ردة الفعل للفصائل ستكون عنيفة ولكن من الملاحظ انه وبعد مقتل القياديين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس مطلع العام الحالي، فأن الولايات المتحدة تكبدت خسائر كبيرة ولا تزال قلقة بشأن وجودها في العراق وفي حال اقدمت على تصرفات مماثلة فأنها ستتلقى ردات فعل أعنف هذه المرة بعد استعداد تلك الفصائل على مستوى التنظير والتحضير الجماهيري لأي خطوة تتبانها واشنطن.

وضيفا، ان السبب الاخر هو ان كون الجيش الامريكي المتواجد في العراق سيواجه قوات مبعثرة غير متمركزة في مكان محدد، الشئ الذي يؤدي الى تكبد خسائر اكبر وتعتمد على حرب العصابات وتستخدم اسلوب الكر والفر وتتحصن في مناطق سكنية وتستخدم دروع بشرية، لذلك تتوخى الولايات المتحدة مرحلة الصدام المباشر وتسعى الى تقوية المؤسسات العراقية العسكرية والأمنية لتجعلها هي من تضرب الفصائل المسلحة تلك.

واضاف ايضا، ان الانسحاب الامريكي من العراق وعلى الرغم من وجود اتفاقية امنية في العام 2011 الا ان البعض اعتبره في البيت السياسي الامريكي هزيمة فكيف بانسحاب القوات الامريكية من البلاد معتبرا اياها هزيمة علنية وانسحاب علني لقوات تتواجد في بيئات آمنة بالاضافة الى المنظومة الامنية المتواجدة في السفارة الامريكية في بغداد.

وحول قرب المرشحين الامريكيين للكورد وساستها، بيّن البيدر، انه ومن خلال وجهات النظر المعلنة فان ترامب بدى مقتنعا بسياسة التحالف الكوردستاني داخل العراق والمنظومة السياسية للكورد ويبدو انه متفهم لوجهات النظر الشعب الكوردي وبذلك هنالك نوع من المجاملة والروحية خلال رئاسته للولايات المتحدة في السنوات الاربع وكان على تواصل مباشر وشبه وثيق بالساسة الكورد وحتى العمل الدبلوماسي داخل الاقليم نرى التحركات الدبلوماسية للقنصلية الامريكية والزيارات المتبادلة للاطراف الكوردية والجانب الامريكي يجعل الموقف الجمعي السياسي في اقليم كوردستان يحبذ ويتمنى فوز المرشح الجمهوري وهنالك علاقات قديمة تربط الجمهوريين بالساسة الكورد اخرها كانت مع الرئيس الامريكي جورج بوش حسب قرائتي للمشهد يفضل فوز دونالد ترامب.

بموازاة اعلاه، أكد المراقب في الشأن السياسي أحمد الخضر خلال حديث لـ PUKmedia، ان الانتخابات الامريكية تدور بين رؤيتين وليس بين شخصين أمريكيين.

واضاف الخضر: ان الحزب الجمهوري له رؤيته السياسة الخارجية، فيما تقابلها رؤية مختلفة تماما للحزب الديمقراطي والتي ستنعكس بشكل مباشر على العالم وبالخصوص منطقة الشرق الاوسط باعتبارها اشد المناطق صراعا وتقاطعات وتشهد متغيرات سريعة.

واشار الى، اننا امام رؤيتين قد تكون رؤى مختلفة تماما بالسياسة، قد تكون الاهداف موحدة ولكن هنالك اساليب مختلفة في تطبيقها، مشيرا الى ان سياسة الرئيس ترامب، اي الجمهوريين هي سياسة حادة سياسة ندية سياسة تضع الحلفاء والاعداء امام الامر الواقع بينما سياسة الديمقراطيين تسمى بين السياسة الناعمة والمخادعة او الامد البعيد.

وحول التغييرات التي ستطرأ على منطقة الشرق الاوسط والعراق بالتحديد، اضاف الخضر، ستكون هنالك انعكاسات كبيرة فيما لو فاز احد المرشحين، فيما يتغير في السياسة الجغرافية والسياسة السكانية وحتى سباق التسلح منها، متوقعا ان يحدث تغيير في خارطة التحالفات اذا ما فاز الديمقراطيون في السباق الانتخابي بالنسبة للولايات المتحدة، منوها في حال حدوث العكس و فاز مرشح الجمهوريين دونالد ترامب ربما سنشهد توسيع للتحالفات وتسليح هذه التحالفات بما يخدم الرؤية الجمهورية.

وتابع، انه ومع اختلاف الاساليب بين الجانبين فأن تحقيق مصالح الولايات المتحدة هو الهدف الوحيد الذي يشترك فيه الجانبان.

وحول الوضع الأمني في العراق وتسليح القوات الامنية وتأثيرها بفوز أحد المرشحين، بيّن الخضر: ان العراق سيكون جوهر التغيير في هذه السياسة كما عهدنا في زمن الرئيس اوباما كان هنالك قرار الانسحاب من العراق والذي كان يرفضه الرئيس بوش الابن، لافتا الى انه ستكون هناك خطوة للتعامل بالنسبة للجمهوريين وتتسم بالحدية والعقوبات والقسوة واسلوب اكثر حدية، خلاف سياسة الديمقراطيين التي تتسم بالاستيعاب للفصائل المسلحة واستيعاب للحالة العراقية وعدم التعامل بحدية وهذا قد يساعد على عدم تأزم الوضع في العراق بشكل أكبر.

واشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية قد تفرض عقوبات اقتصادية على الفصائل المسلحة، واصفا تلك العقوبات بمختلفة الدرجات التي تعتمد على فعل ورد فعل الفاصائل المسلحة، مؤكدا مرة اخرى ان السياسة الامريكية مختلفة الا ان الهدف واحد، اي ان المنافسة ليست بين شخصين بل هي منافسة بين رؤيتين تحققا هدفا واحدا الا وهو المصلحة الامريكية.

وتوقع الخضر ان تكون السياسة الكوردية، اقل المتأثرين بهذا التغيير، مؤكدا على وجود سياسة ثابتة في اقليم كوردستان تتعامل معها الولايات المتحدة بالتالي هي سياسة ثابتة دون مجاملات تتصف بالثبات والاتزان، مضيفا بالقول: اذا اتى ترامب او بايدن فهو مجبر على التعامل مع السياسة الكوردية باحترام نظرا لوجود سياسة موحدة في اقليم كوردستانتعرف اهدافها وتعرف اهدافها وغاياتها وعكس ما هو موجود في بغداد، سياسة غير واضحة المعالم والاهداف وغير ناضجة كذلك.

PUKmedia هاميار علي

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