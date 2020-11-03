2020/11/03 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

445 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المتحدث بإسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، تحرك الحكومة نحو البرلمان لتمرير قانون "تغطية العجز المالي" ودفع رواتب موظفي الدولة.

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعا"، مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة".

وأضاف، أنه "في مستهل جلسة مجلس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الكاظمي وزارة المالية بإيجاد حل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، بإنتظار إقرار قانون (تغطية العجز المالي) من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

واوضح، أن "الحكومة لجأت إلى الاقتراض لتمويل رواتب الموظفين".

وحول التظاهرات، أكد ملا طلال، على "التزام الحكومة بحماية المتظاهرين السلميين".

وتابع، إن "الحكومة التزمت بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري في التظاهر"، مبينا أن "ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي".

وأكد على "احالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال.. تحرك حكومي لتمرير قانون العجز المالي ودفع الرواتب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال.. تحرك حكومي لتمرير قانون العجز المالي ودفع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).