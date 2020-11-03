2020/11/03 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، ولاية بنسلفانيا الأميركية، مسقط رأسه، وأهم ولايات ما يعرف بـ"حزام الصدأ" شمال وسط الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يدعو من بنسلفانيا إلى "استعادة الديمقراطية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يدعو من بنسلفانيا إلى "استعادة الديمقراطية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).