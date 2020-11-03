الانتخابات الامريكية.. 17 ولاية إضافية تبدأ الاقتراع

2020/11/03 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد ولايات نيويورك، ونيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا، افتتحت 17 ولاية إضافية، الثلاثاء، الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة حادة واستثنائية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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