الخارجية النيابية تكشف موقف العراق من فوز المرشح للرئاسة الامريكية

2020/11/03 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مساء الثلاثاء، عن موقف العراق من فوز المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

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