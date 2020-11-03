بالصور: لأول مرة في العراق… محافظة تنتج ثلاثة اصناف من نبات “مميز” بطريقة الاستنباط

2020/11/03 | 18:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تمكنت مديرية زراعة محافظة الديوانية ولاول مرة في العراق من التوصل الى استنباط ثلاثة اصناف من نبات الكجرات .وقال مدير زراعة الديوانية حسن علي مطر ” بعد سعي مديرية زراعة المحافظة تطوير زراعة نبات الكجرات وتبني معايير جديدة للنهوض به والذي يعتبر في الاساس بحثيا ارشاديا تم التوصل الى استباط الاصناف الثلاث من النبات المذكور ولاول مرة في العراق.

واضاف ” ان الاصناف الجديدة ذات انتاجية اعلى ولديها القدرة الذاتية على مقاومة الامراض والافات وبالتالي تقليل مدخلات المواد الكيمياوية في العملية الزراعية .

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