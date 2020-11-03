البرلمان يرسل قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه (وثيقة)

2020/11/03 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارسلت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، بشكل رسمي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مع جدول الدوائر الانتخابية الى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية عليه.





وحصل "ناس" (3 تشرين الثاني 2020)، على وثيقة، تضمنت توقيع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لارسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مع جدول الدوائر الانتخابية بشكل رسمي الى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية عليه.

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