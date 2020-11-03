2020/11/03 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | احمد ملا طلال: الحكومة مصممة على اجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد رغم العقبات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | احمد ملا طلال: الحكومة مصممة على اجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد رغم العقبات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | احمد ملا طلال: الحكومة مصممة على اجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد رغم العقبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).