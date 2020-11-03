أزمة تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها في المجتمعات العربية - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/03 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي قد يكون تعلم اللغات الأجنبية والتفاعل الحضاري الإنتاجي من خلالها أحد أهم سمات المعاصرة والتكيف مع شروط الحياة الراهنة، والتي تقتضي استنباط قنوات فاعلة مع شرط التواصل الحضاري من موقع التآثر وليس الانفعال السلبي فقط مع العالم المحيط، والذي قد يكون أحد أهم معالمه هو تحوله إلى قرية صغيرة يحكم العلاقات فيما بين جزئياتها قنوات تقنيات المعلومات وثورة الاتصالات والأتمتة المتسارعة لكل أحياز حيواتنا اليومية ......





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