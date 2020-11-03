هموم وتطلعات الشعب في السينما الكولومبية - سمير حنا خمورو

2020/11/03 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو اختتم مهرجان بانوراما السينما الكولومبية، الدورة الثامنة 2020 في باريس بالاعلان عن فوز الافلام الفائزة، في فئة الافلام القصيرة، اختارت لجنة التحكيم بالاجماع منح فيلم "الارض المحروقة ARDE LA TIERRA" للمخرج خوان كاميلو أولموس ومدته 29 دقيقة من انتاج 2019.



يتناول هذا الفيلم الوثائقي ببراعة طقوس يعتقد المرء أنها جاءت مباشرة من العصور الوسطى.



في منطقة تقع في شمال كولومبيا تشبه ما موجود في اسبانيا من ح ......





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