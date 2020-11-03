ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية للشهر الخامس على التوالي

2020/11/03 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت الطلبيات الجديدة للمصانع في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين للشهر الخامس على التوالي.

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