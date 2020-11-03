بالوثيقة.. البرلمان يرسل قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

2020/11/03 | 19:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ارسلت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، بشكل رسمي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مع جدول الدوائر الانتخابية الى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية عليه. وحصل “النور نيوز” على وثيقة، تضمنت توقيع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لارسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مع جدول الدوائر الانتخابية بشكل رسمي الى رئاسة الجمهورية …

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