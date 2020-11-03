وزارة العمل توضح بشأن مقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون

2020/11/03 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون.وجاء في بيان مقضب نشرته الوزارة، انها "رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معلومات خاطئة وغير دقيقة تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون".وبينت أن "مبلغ ٣٥٠ ألف دينار هو الحد الأدنى لأجر العامل المضمون وليس الراتب التقاعدي الذي سيخضع لمعادلة وفق التعديل الجديد للقانون، ليصل مقداره إلى ما يضاهي التقاعد الحكومي".

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