مصرف الرافدين يحدد موعد إطلاق السلف والقروض ويعلن عن تخفيض للفوائد

2020/11/03 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

حدد مدير مصرف الرافدين، حسين علي، اليوم الثلاثاء، موعد إطلاق السلف والقروض للمواطنين والموظفين، فيما أعلن عن تخفيض للفوائد.

وقال حسين علي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك توجهات بتخفيض فوائد سلف القروض الممنوحة للمواطنين والموظفين، وذلك بعد موافقات مجلس الإدارة والجهات المعنية".

وأضاف علي، أن "المصرف يعتزم إطلاق السلف والقروض بعد تامين وتوزيع رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أن "إدارة مصرف الرافدين مهتمة بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الدولة والمواطنين".

وأطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر تشرين الثاني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه وزع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء، وجرى الصرف عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء (03 تشرين الثاني 2020)، إلغاء شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين، الموطنة رواتبهم لدى المصرف.واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التعليمات تضمنت شمول الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقرض الترميم البالغ 40 مليون دينار بدون كفيل، مع إبقاء شرط رهن العقار المزمع ترميمه".وأضاف البيان، أن "القرض أعلاه يمنح للموظف الغير موطن راتبه بشرط الكفيل ورهن العقار".

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