نينوى تغلق ملف التجاوزات على أراضي المحافظة كافة

2020/11/03 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن خلو المحافظة من التجاوزات على اراضيها بعد إغلاق ملف التجاوزات على أراضي الدولة في عموم المحافظة ومركزها الموصل.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الحكومة المحلية في محافظة نينوى كانت قد شكلت لجنة متخصصة بإزالة كافة التجاوزات على أراضي الدولة منذ أحداث 2014 عند سقوط الموصل بيد عصابات داعش، في عموم الموصل والأقضية والنواحي أيضاً".وأضاف أن "اللجنة عملت على إزالة كافة التجاوزات على أراضي الدولة في نينوى ورفع الأبنية المتجاوزة بالكامل، مع رفع المحلات غير الرسمية والمنازل المتجاوزة والأكشاك وغيرها، وتحديد غرامة مالية كبيرة لمن يرفض تنفيذ قرار الإزالة داخل المحافظة ".واشار الى ان"نينوى اعلنت خلوها بالكامل من اية عملية تجاوز على اراضيها من قبل سكان الموصل بعد انتهاء هذه الحملة التي اعادت وساهمت في جمال مدينة الموصل "./انتهى

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