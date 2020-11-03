لافروف: موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي لكن يجب عدم رفع مستوى التوقعات بشأن مستقبل العلاقات

2020/11/03 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي لكن يجب عدم رفع مستوى التوقعات بشأن مستقبل العلاقات./انتهى7

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