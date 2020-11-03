2020/11/03 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين، فيما اقر التوصيات بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في بغداد.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي في بغداد،تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،إن “مجلس الوزراء قرر إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يلغي بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يلغي بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يلغي بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).