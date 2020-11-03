إجراء قرعة دوري كرة الصالات

2020/11/03 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أجريتْ اليوم قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات المقرر اقامته في الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي بمشاركة 18 فريقا.

وقالَ بنيان في بيان للتطبيعية تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيأة التطبيعية تكفلت بأجور المشرفين والحكام على عكس السنوات الماضية التي كانت الأندية هي من تدفع الأموال”.

واكد أن “كرة الصالات لها أهمية كبيرة في عملنا لا تقل عن أهمية دوري الساحات المكشوفة”، مقدما امنياته للجميع بالتوفيق والعمل بروح الفريق الواحد، بغية إنجاح المنافسة”.

ورحبَ رئيس اللجنة، صبحي رحيم، برئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، اسعد لازم، اللذين حضرا المؤتمر، وبالأندية المشاركة، داعيا الجميع الى ضرورة التكاتف والتعاون مع لجنة كرة الصالات بهدف إنجاح البطولة والوصول بها الى بر الأمان، وإظهارها بالمظهر الذي يليق وحجم التطور والتقدم الذي تشهده هذه اللعبة.

وجاءتْ نتائج قرعة المسابقة التي ستقام بنظام (الدوري العام) حسب الآتي بالنسبة للجولة الأولى:

1- الجوية × الجنوب.

2- غاز الجنوب × شهريان.

3- مصافي الوسط × بلدية الناصرية.

4- الميناء × الشرطة.

5- غاز الشمال × اوروك.

6- الشرقية × أمانة بغداد.

7- الجيش × مصافي الجنوب.

8- نفط الوسط × الجنسية.

9- الحشد × نفط البصرة.

وحضرَ القرعة رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، وعضو التطبيعية، اسعد لازم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، بالإضافة الى اعضائها.



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