وثيقة.. البرلمان يرسل مشروع قانون الإنتخابات الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

2020/11/03 | 19:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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اظهرت وثيقة اطلع PUKmedia عليها اليوم الثلاثاء، بان رئاسة مجلس النواب ارسلت مشروع قانون الإنتخابات الى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية عليه.

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