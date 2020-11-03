الحكومة الاتحادية تكشف حقيقة إبرامها اتفاق النفط مقابل الإعمار مع مصر

2020/11/03 | 19:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إبرامها اتفاقاً يقضي بمقايضة النفط مقابل الإعمار مع نظيرتها المصرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، "ننفي توقيع الحكومة اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار"، مبيناً أن "توقيع بروتكولات التفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية".

وأضاف ملا طلال، أن "الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد".





ووقّعت الحكومة الاتحادية في 31 تشرين الاول الماضي، خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع نظريتها المصرية، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

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