ملا طلال: الحكومة ستعتمد على قوة ناعمة في فرض سلطة الدولة في قضاء شنكال

2020/11/03 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن “احمد ملا طلال” المتحدث بأسم رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” في مؤتمر صحفي عقده اليوم بأن الحكومة تعمل على فرض سلطة الدولة على قضاء شنكال عن طريق قوة ناعمة.وقال طلال، “طبيعة الحكومة الحالية ان تتعاطى اعقد الملفات بحكمة ورؤية، وحريصة على عدم حصول اي صدام مع القوة الخارجة عن القانون …

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