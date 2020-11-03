وفاة النائب الأردني يحيى السعود بحادث سيارة

2020/11/03 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني وفاة النائب السابق يحيى السعود، الثلاثاء، وذلك بعد حادث سير وقع على الطريق الصحراوي.

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